LIVE Sport, DIRETTA 1° gennaio: tutti gli eventi e le notizie in tempo reale con la DIRETTONA (Di mercoledì 1 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma di tutti gli Sport (1° gennaio) Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di tutti gli eventi Sportivi in programma questo 1° gennaio 2020. Un nuovo anno ha inizio e lo Sport, come consuetudine, non si ferma mai. Fari puntati sulla Coppa del Mondo di sci di fondo che, con il Tour de Ski, fa tappa a Dobbiaco (Italia). Quest’oggi andranno in scena la 10 km a tecnica classica femminile e la 15 km a tecnica classifica maschile. Gli azzurri proveranno a ben figurare, in un periodo non proprio felice nelle specialità “distance”, al di là del solito strepitoso Federico Pellegrino nelle sprint. Non ci sarà Francesco De Fabiani. Dopo soltanto tre tappe piuttosto deludenti, il ventiseienne di Aosta, attraverso un comunicato stampa, ha dichiarato pubblicamente la propria volontà di uscire di scena per ricaricare le ... Leggi la notizia su oasport

