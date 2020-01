L’infinito botta e risposta tra Burioni e Gasparri sulla sentenza Cannabis (Di giovedì 2 gennaio 2020) Dopo la sentenza della Corte di Cassazione che stabilisce la liceità della condotta di chi coltiva Cannabis all’interno della propria abitazione, in quantità limitate coerenti con l’uso personale, il dibattito tra politica e comunità scientifica non si arresta. E dopo la sarcastica risposta di Roberto Burioni riservata all’ex presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani (Forza Italia), che in un tweet sosteneva che «Tutti coloro che fanno uso di cocaina, eroina e acidi hanno cominciato facendosi una canna», il virologo colpisce ancora. Questa volta con Maurizio Gasparri. Tutto parte da un tweet dello stesso Burioni, che ha pubblicato un articolo per fare chiarezza sulla storia, principi attivi, utilizzo e pericoli della Cannabis. L’articolo è scritto dal professor Antonello Bonci, Direttore Scientifico del National Institute on Drug Abuse dal 2010 al 2019. Visto ... Leggi la notizia su open.online

