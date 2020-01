L’ex deputato Arturo Scotto aggredito a Venezia al grido di “Duce, Duce” (Di mercoledì 1 gennaio 2020) L’ex deputato Arturo Scotto aggredito a Venezia al grido di “Duce, Duce” “L’ Onorevole Arturo Scotto e la moglie Elsa sono stati aggrediti. L’attacco squadrista di un gruppo di fascisti al grido di ‘Duce Duce’, le percosse ad un deputato della Repubblica davanti alla famiglia e la successiva vigliacca fuga, come da loro abitudine, sono l’ennesimo brutto segnale del clima che si sta respirando in questo paese”. Scrivono così sulla pagina Facebook di Articolo Uno Mdp dove si apprende dell’aggressione subita dall’ex deputato di Articolo Uno poco dopo la mezzanotte a Venezia da alcune persone che hanno inneggiato al Duce. Secondo quanto raccontano le pagine fb di Articolo Uno – MDP, il 2020 si apre all’insegna di una aggressione di stampo fascista. A subirla appunto Arturo Scotto, ex deputato di Articolo 1 – Movimento Democratico e ... Leggi la notizia su tpi

