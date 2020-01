L’Eredità, la campionessa Valentina mette nei guai Rai e Flavio Insinna: ecco cosa ha fatto [FOTO] (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Ennesima vittoria a L’Eredità di Flavio Insinna Flavio Insinna ha visto un’altra sua concorrente sbancare il montepremi accumulato in puntata. Era la parola ‘Mura’ quella da indovinare nel gioco finale della Ghigliottina, a L’Eredità, il game show del preserale di Rai Uno. Stiamo parlando della concorrente originaria di Lecce, Valentina Margiotta che è riuscita a portarsi a casa ben 210 mila euro. Inoltre, nell’ultimo venerdì del 2019 Deborah, assicuratrice di Catanzaro, era uscita di scena nel primo round lasciando spazio alla new entry che già la sera prima era andata alla Ghigliottina per un montepremi pari a 160 mila euro. L’Eredità: la leccese Valentina Margiotta porta a casa 210 mila euro Al game show della prima rete Rai capitanato dall’attore romano Flavio Insinna, Valentina Margiotta, che come lavoro fa la receptionist, era giunta nel ... Leggi la notizia su kontrokultura

KontroKulturaa : L’Eredità, la campionessa Valentina mette nei guai Rai e Flavio Insinna: ecco cosa ha fatto [FOTO] - - infoitcultura : L’Eredità: la campionessa vince 210mila euro - infoitcultura : Flavio Insinna turbato durante la puntata de l’Eredità. La confessione della campionessa “E’ morto..” -