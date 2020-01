Le sfide del nuovo decennio: l’Africa e l’immigrazione (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Con il 2020 si è aperto un nuovo decennio caratterizzato da diverse sfide e problematiche di caratura globale. In un certo senso, il ventennio appena trascorso ha cambiato il mondo in quanto fonte di eventi, sconvolgimenti e sviluppi che hanno notevolmente evoluto l’ordine mondiale, portando all’emersione geopolitica di nuovi attori (Cina e India in primis) e a uno spostamento del baricentro degli interessi economici globali verso l’Indo-Pacifico. Un solo continente appare, nella cronaca mediatica quotidiana, relativamente marginale: l’Africa. Tale impressione è dovuta più all’insufficiente conoscenza del “continente nero” che a un reale stato di cose. L’Africa si presta a essere il continente più strategico del prossimo decennio per l’intensificarsi della corsa al controllo delle sue risorse, per l’ascesa economica e ... Leggi la notizia su it.insideover

