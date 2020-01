Le serie tv del 2020: 25 (+1) titoli che aspettiamo nel corso dell’anno (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Le serie tv del 2020 i titoli più attesi Il 2020 sarà sicuramente un altro anno ricco di serie tv. C’è tempo prima che la bolla esploda, diamoci ancora altri due anni di tempo. Il 2020 sarà l’anno dell’arrivo di Disney+ in Italia e in altri paesi europei (31 marzo) e negli Stati Uniti si assisterà allo sbarco di altre due piattaforme di streaming HBO Max e Peacock con il loro carico di contenuti originali. Nell’attesa delle inevitabili sorprese, delle smentite, dei flop, ecco quelli che sono alcuni titoli da tenere d’occhio, quelle serie tv che per qualche ragione potrebbero entrare tra i Top del 2020, tra le serie tv da non perdere. Naturalmente in questo elenco qualcosa manca, inevitabilmente, per questo per essere sempre aggiornati ci sono i nostri calendari sia quello italiano che quello straniero. Pronti per questo viaggio nel futuro? 25 nuove serie tv ... Leggi la notizia su dituttounpop

PescaraCalcio : ?? VIDEO - IL BILANCIO DEL 2019 Sì, dobbiamo assolutamente migliorare le nostre 'prestazioni'???? Nel 2020 vogliamo… - GoalItalia : Nessun centrocampista ha fatto più contrasti di Vidal in Serie A negli ultimi dieci anni ?? - NetflixIT : ??? Le dieci serie più popolari del 2019 in Italia -