Le ricette delle feste di Geo: facciamo la terrina di tacchino con lenticchie (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Tra le ultime ricette viste nella cucina di Geo, il seguitissimo programma di Rai 3 con Sveva Sagramola, c’è anche un piatto perfetto per le feste. E se avete delle lenticchie in casa, potrete di certo preparare questa ottima terrina di tacchino. Che ne dite? La ricetta della terrina di tacchino con le lenticchie bicolore è davvero perfetta. Vediamo quindi come si prepara. terrina DI tacchino SU INSALATA TIEPIDA DI lenticchie BICOLORI Ingredienti:Per la terrina (due stampi da mezzo litro):400 g di petto di tacchino affettato150 g di salsiccia fresca di maiale o di tacchino (piccola di diametro)150 g di pancetta fresca di maiale70 g di prosciutto cotto a bastoncini150 g di lardo aromatizzato affettato1 carota1 spicchio d’aglio1 pezzetto di sedano verde1 scalogno2 uova grosse1,5 dl di vino bianco secco1 foglia di alloro5 bacche di ginepro1 rametto di timo1 foglia di ... Leggi la notizia su ultimenotizieflash

ABC_buonacucina : Essendo il primo giorno del mese, arrivo con l'articolo a tema! Questo mese parlo delle CAROTE ?????? Troverai nell'ar… - BooksVegBioEco : Chi ha detto che eliminare il glutine significa rinunciare ai propri piatti preferiti? - zazoomblog : Nicolò Momesso prepara il rotolo delle feste ricette I Fatti Vostri - #Nicolò #Momesso #prepara #rotolo -