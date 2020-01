Le notizie del giorno – ll nuovo 11 stellare della Roma con Friedkin, caso al Genoa ed il calciomercato (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Le notizie del giorno – La Roma passa di mano. Si vedrà ancora una Roma che vende a peso d’oro i suoi campioni dopo averli valorizzati (Salah e Alisson docet)? Si vedrà ancora una Roma che attua un processo di “deRomanizzazione” netto? Non sarà così. A partire dal mercato. L’edizione cartacea di Gazzetta dello Sport comincia già a fare i primi nomi. Uno, a dire il vero, circolava da ieri, ed è quello di Politano, a cui la società potrebbe lavorare già da gennaio in contemporanea ai rinnovi di Pellegrini, Cristante e Kolarov. Gli altri due sono quelli di Mertens e Piatek. Il primo arriverebbe a parametro zero, ma a giugno, qualora non rinnovasse con il Napoli. Il secondo, chiuso da Ibra, potrebbe decidere di cambiare aria dopo una prima parte di stagione che non ha assolutamente rispecchiato quanto fatto nella scorsa. (L’11 DA SOGNO della Roma). La lista svincolati, ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

OfficialASRoma : Allenamento al Tre Fontane del 1° gennaio ?? Cancelli aperti dalle 13:00 ? Ingresso riservato ai tifosi che hanno… - Agenzia_Ansa : Il presidente #Mattarella lavora con il suo staff al discorso di fine anno. Coesione nazionale sarà il fil rouge… - Agenzia_Ansa : Vandalo rovina un #Picasso alla Tate di Londra. Busto di donna del 1944, vale 20 milioni di sterline #ANSA -