Le foto (fake) più virali degli ultimi 10 anni (Di mercoledì 1 gennaio 2020) 2010: le onde della libertà2011: lo squalo in autostrada2013: Roosevelt sull'alceIl cellulare nel microonde2014: la tavola volanteIl passaggio per Woodstock2014: il falso Buddha in Cina2015: gli scaffali vuoti in VenezuelaIl coniglietto troppo bello per essere vero2015: orso all'attacco2016: l'aeroplano di carta2018: il burrito di Justin Bieber2018: il sorriso di Kim Jong2019: le dita di Donald Trump2019: il lancia droni AmazonSì, i nostri eroi in copertina non sono altro che un gruppo di simpaticoni che scappano da un orso immaginario. La foto, diventata famosa come “Dietro le quinte del National Geographic” è l’ennesimo falso a cui abbiamo voluto credere. Per realizzarla è bastato realizzare uno scatto dinamico in cui correvano spaventati con attrezzature da ripresa e aggiungere in post produzione un orso grizzly scaricato da un server di immagini professionali. Ma ... Leggi la notizia su vanityfair

