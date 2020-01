L'anno che verrà contro Capodanno in musica, chi vince sugli ascolti. Panicucci contro Amadeus, "il sorpasso" (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Vincono Rai e Amadeus ma Federica Panicucci può essere soddisfatta. La sfida di Capodanno tra gli show musicali ha un verdetto unanime: L'anno che verrà su Raiuno ha la meglio su Capodanno in musica di Canale 5. Per Amadeus, in diretta da Potenza, 4 milioni e 772mila telespettatori per il 30,4% di s Leggi la notizia su liberoquotidiano

Pontifex_it : È bello stare davanti al #presepe e lì confidare al Signore la vita, parlargli delle persone e delle situazioni che… - fabfazio : ...e dunque auguri sinceri a tutti. Che il nuovo anno ci porti finalmente saggezza e che aggressività e rancore las… - Pontifex_it : Ringraziamo Dio per la sua Grazia che ci ha sostenuto in questo anno e con gioia eleviamo a Lui il canto della lode. -