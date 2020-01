La geopolitica nucleare della Russia: centrali in cambio di vantaggi strategici (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Dal Bangladesh all’Egitto, dalla Cina alla Finlandia passando per l’India. La Russia ha messo sul mercato le proprie conoscenze in materia “nucleare” ed è pronta a implementare decine e decine di centrali all’avanguardia sparse un po’ in tutto il mondo. La costruzione di un impianto fa gola a molti governi perché, oltre a offrire la prospettiva di imboccare la strada dell’autonomia energetica, contribuisce a rafforzare rapporti con Mosca. In altre parole, se avere un filo diretto con il Cremlino da una parte significa assicurarsi un’alternativa alla “protezione” degli Stati Uniti, dall’altra implica la possibilità, in caso di bisogno, di poter contare su un alleato della caratura di Vladimir Putin. Lo Zar ha fatto i suoi conti e sa bene che può spendere la leva del nucleare per ottenere in cambio due benefici fondamentali per la Russia: vantaggi geopolitici (dunque alleanze strategiche ... Leggi la notizia su it.insideover

