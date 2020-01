La favola Atalanta, lo scontro Leclerc-Vettel: i 10 momenti sportivi del 2019 (Di mercoledì 1 gennaio 2020) La rimonta del Liverpool contro il Barcellona, l'Atalanta che fa sognare in Europa, l'Italia che si innamora del calcio femminile. Sono alcuni dei momenti sportivi del 2019. Come lo scontro Leclerc-Vettel, i trionfi mondiali di Conegliano nel volley e del Settebello nella pallanuoto. Ne abbiamo scelti dieci per salutare l'anno nel segno delle grandi emozioni. Leggi la notizia su fanpage

