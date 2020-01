La discarica di Monte Carnevale è il capolavoro d’ipocrisia di Virginia Raggi (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Ci vuole del genio ad attendere le 16,15 del 31 dicembre, sperando che siano tutti distratti dalla preparazione del Veglione, per scegliere la nuova discarica per Roma. Eppure la Giunta di Virginia Raggi è riuscita in questo capolavoro di ipocrisia e furbizia politica da quattro soldi degno dei peggiori democristiani. Ieri un comunicato congiunto con la Regione Lazio ha certificato che la nuova discarica di Roma sorgerà a Monte Carnevale, a una decina di chilometri da Malagrotta. La discarica di Monte Carnevale è il capolavoro d’ipocrisia di Virginia Raggi Ed è inutile che andiate a controllare sulla pagina Facebook della sindaca che servirebbe, in teoria, a comunicare le scelte dell’amministrazione ai cittadini, se per caso c’è scritto qualcosa sull’accaduto: si parla solo del Capodanno. Eppure, faceva sapere qualche tempo fa Il Messaggero, tra gli assunti dalla ... Leggi la notizia su nextquotidiano

