La difficile adozione di Baby, il cane che nessuno voleva (Di mercoledì 1 gennaio 2020) L’Arizona Humane Society ha organizzato un evento di adozione di massa durante le feste. I volontari non avrebbero mai immaginato di riuscire a raggiungere un obiettivo del genere. Su 348 animali ospitati dal rifugio, 347 sono stati adottati. L’unico cane rimasto dentro il suo box, è quello che vedete nelle immagini di seguito. Il suo nome è Baby. È un Pit Bull Terrier americano di 4 anni, che è stato salvato dalla strada. Era in condizioni gravissime, ma i volontari lo hanno sottoposto alle dovute cure e lo hanno accompagnato per tutta la riabilitazione. È stato adottato da una famiglia, che dopo poco tempo lo ha riportato al rifugio e da quel momento non ha mai trovato un’altra adozione. I volontari hanno sempre descritto Baby come un cane socievole, amichevole ed affettuoso, ma ... Leggi la notizia su bigodino

