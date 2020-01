La Bosnia tra jihadisti, enclave wahhabite e infiltrazione turca (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Il presidente francese Emmanuel Macron ha rischiato un incidente diplomatico con la Bosnia-Erzegovina a inizio novembre quando, durante un’intervista rilasciata alla rivista Economist, ha definito il Paese balcanico “una bomba a orologeria”, con chiaro riferimento al problema dei jihadisti di ritorno dal teatro di guerra siriano-iracheno. Un’affermazione che ha mandato su tutte le furie i Bosniaci, con tanto di richiamo dell’ambasciatore francese da parte dell’attuale presidente Zeljiko Komsic e con il portavoce della Comunità islamica di Bosnia, Muhamad Jusic, che ha ricordato a Macron come dalla Bosnia siano partiti “soltanto” 300 jihadisti, mentre dalla Francia più di 1900. Soddisfatto invece delle parole di Macron il rappresentante serbo alla presidenza Bosniaca, Milorad Dodik, che ha affermato come in Bosnia chiunque sollevi il ... Leggi la notizia su it.insideover

