La Bielorussia vuole sviluppare la sua collaborazione con la Nato (Di mercoledì 1 gennaio 2020) La Bielorussia ha avviato negoziati con la Nato che vertono sulla sua partecipazione a esercitazioni militari congiunte per il mantenimento della pace. “Per quanto riguarda le manovre congiunte con la Nato, non si tratta di preparazione, ma del processo di negoziazione”, ha affermato alla Tass il dipartimento della Difesa di Minsk. Una scelta obbligata? I rapporti tra Minks e Bruxelles risalgono, com’è logico, ai primi anni dal termine della Guerra Fredda: la Bielorussia, infatti, ha aderito al programma Nato Partnership for Peace nel gennaio 1995, mentre, dal 1998, è operativa una missione permanente bielorussa presso la sede dell’Alleanza Atlantica che comprende due rappresentanti del ministero della Difesa. Erano altri anni. Nel 1998 la Russia era vicina anche ad entrare nella Nato e si era stabilito il Nato-Russia Permanent joint Council. Nel 1999 la Polonia ... Leggi la notizia su it.insideover

Bielorussia vuole Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Bielorussia vuole