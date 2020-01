Juventus, si anima il mercato. Marotta cerca la “vendetta” su Paratici (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Juventus – Si anima la sessione invernale di calciomercato, ad alzare i toni ci ha pensato la Juventus ed in particolare Fabio Paratici. Il dirigente bianconero, infatti, ha soffiato da sotto il naso Dejan Kulusevski all’ex collega Beppe Marotta. Il botto di fine anno è arrivato come un fulmine a ciel sereno, ma di certo la risposta dell’amministratore delegato dell’Inter non si farà attendere. Juventus, il calciomercato parte col botto, ora attenta a Marotta Secondo quanto riportato dal principale quotidiano sportivo La Gazzetta dello Sport, la dirigenza nerazzurra potrebbe provare a rispondere al colpo Kulusevski già nei prossimi giorni. Beppe Marotta ha intenzione di rispondere per le rime a Fabio Paratici ed i nomi sui quali punta sono due. L’intenzione del dirigente dell’Inter, sembrerebbe infatti quella di assicurarsi le prestazioni di Sandro ... Leggi la notizia su juvedipendenza

Pier12221737 : @MarioMandzukic9 Un giorno potrò raccontare ai miei nipoti che la mia Juventus non era fatta di giocatori qualsiasi… - RobertoModenes1 : @gianlucarossitv Forse con la Juventus ne ha vinti 2 in 2 anni. Poi arrivo ‘. Guido Rossi. Pace all’anima sua - Duado02 : @MarioMandzukic9 Ciao grande Mario, con te se ne va l'anima della #Juventus dell'ultimo meraviglioso quinquennio. R… -