Juventus, l’effetto Stadium decisivo anche fuori dal campo (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Da quando gioca allo Stadium la Juventus ha sempre vinto lo Scudetto. Ecco quanto ha inciso il nuovo impianto in campo e fuori C’è un fattore che i tifosi juventini ormai danno quasi per scontato, ma che negli ultimi anni ha fatto la differenza più dei gol di Ronaldo, le scivolate di Chiellini o le mosse tattiche di Allegri. Si scrive Allianz Stadium, si legge bunker – quasi inviolabile – dei successi bianconeri nell’ultimo decennio. E’ proprio lo stadio di proprietà una delle differenze sostanziali tra la Juventus e le altre big di Serie A, un investimento che negli ultimi 8 anni ha scavato un solco quasi insormontabile in campo e a livello di fatturato con Inter, Milan, Roma, Lazio e Napoli. I bianconeri hanno anticipato i tempi iniziando i lavori nel 2009, e l’8 settembre 2011 a Torino è stato inaugurato il primo impianto di proprietà di una società calcistica in ... Leggi la notizia su calcionews24

