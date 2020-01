Julia Roberts irriconoscibile struccata: la foto che ha fatto impazzire il web [FOTO] (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Julia Roberts è una delle attrici di Hollywood più acclamate di sempre e la sua bellezza, oltre che il suo talento innato, è stata acclamata da milioni di fan. Ormai l’attrice non è più una ragazzina e sebbene faccia parte del mondo del cinema da quando era poco più di una bambina, oggi tutti possono notare quanto sia cambiata nel tempo. Una cosa è certa: la sua bellezza particolare resterà sempre intatta a qualsiasi età, anche se struccata… Guardiamo insieme le FOTO della star immortalata senza trucco. Julia Roberts senza trucco: la FOTO irriconoscibile La Roberts ha 52 anni portati in modo magnifico: il suo incarnato risulta sempre perfetto e la sua bellezza al naturale riesce ad impressionare anche le più scettiche delle donne. Con una carriera lunghissima alle spalle l’attrice non intende certo fermarsi e ovviamente il suo non star mai ferma e le giornate passate ... Leggi la notizia su velvetgossip

