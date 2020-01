Jennifer Lopez struccata: la pop star è irriconoscibile [FOTO] (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Jennifer Lopez è una delle pop star americane più amate al mondo. La sua fama è internazionale così come la sua bellezza, di origini portoricane, invidiabile anche a 50 anni! Sul suo profilo Instagram ufficiale ha pubblicato un video in cui appare acqua e sapone. Il video senza filtri Jlo non teme commenti negativi, l’abbiamo vista in più di un’occasione sfoggiare il suo viso senza un velo di trucco e con i capelli scompigliati. Jlo è emozionata e impaziente di annunciare ai suoi fan la nomina per il Golden Globe come miglior attrice non protagonista. La nomina al Golden Globe Il suo ruolo nel film “Le ragazze di Wall Street – Business Is Business” ha richiesto all’attrice un grande impegno. “Ramona è un personaggio complicato ed è stato un onore e una sfida impersonarla” dice la pop star nella didascalia del ... Leggi la notizia su velvetgossip

