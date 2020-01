**Israele: Netanyahu chiede l’immunità parlamentare** (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Tel Aviv, 1 gen. (Adnkronos/Dpa) – Il premier israeliano Benjamin Netanyahu chiede l’immunità parlamentare dopo che è stato formalmente incriminato per tre atti d’accusa: corruzione, frode e abuso d’ufficio.L'articolo **Israele: Netanyahu chiede l’immunità parlamentare** CalcioWeb. Leggi la notizia su calcioweb.eu

