Israele, Netanyahu chiede l’immunità parlamentare (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Israele, Netanyahu chiede l’immunità parlamentare Ad un mese dalla incriminazione per corruzione, frode ed abuso di ufficio, il premier israeliano Benyamin Netanyahu ha deciso oggi, 1 gennaio 2020, di avvalersi della immunità parlamentare. “Mi accingo a rivolgermi al presidente della Knesset Yoel Edelstein – ha detto in un discorso trasmesso in diretta dalle reti televisive locali – per avvalermi del mio diritto, che è anche il mio dovere e la mia missione, per restare al servizio dei cittadini di Israele”. Intanto l’Israele si prepara alle terze elezioni in un anno, dopo che in più occasioni i partiti non hanno trovato un’intesa per formare un governo che avesse l’appoggio della maggioranza parlamentare. La tornata elettorale è stata fissata per il 2 marzo 2020, per eleggere i 120 membri della Knesset, il parlamento israeliano. “La ... Leggi la notizia su tpi

