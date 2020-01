Iraq, le forze pro Iran ordinano ai sostenitori lo stop delle proteste. Khamenei risponde a Trump: «Ragiona prima di twittare» (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Mentre le forze pro Iran in Iraq hanno ordinato ai loro sostenitori di ritirarsi dall’ambasciata Usa, dove è in corso una protesta da ieri, 31 dicembre, la guida suprema Iraniana ha risposto a Donald Trump. «Quello scrive tweet accusando l’Iran e minacciando il Paese di rappresaglia. Accidenti a te, ma ragiona» ha detto Ali Khamenei. Il presidente americano, infatti, aveva dichiarato: «Sarà ritenuto pienamente responsabile delle vite perse o dei danni subiti in qualsiasi delle nostre strutture. Pagheranno un prezzo salato! Questo non è un avvertimento, è una minaccia. Felice anno nuovo!». ….Iran will be held fully responsible for lives lost, or damage incurred, at any of our facilities. They will pay a very BIG PRICE! This is not a Warning, it is a Threat. Happy New Year!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 31, 2019 Khamenei ha anche definito il ... Leggi la notizia su open.online

