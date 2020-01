Interpreti e personaggi delle serie tv che hanno illuminato il nostro 2019, da Jodie Comer a Billy Porter (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Se è vero che quest'anno ci ha regalato produzioni e performance capaci di esaltare allo stesso modo pubblico e critica, rimane innegabile che parlare del meglio o del peggio di qualcosa significhi assumere una prospettiva fortemente personale. Per questo abbiamo deciso di stilare una lista degli Interpreti e dei personaggi delle serie tv capaci di rendere il nostro 2019 più luminoso, vivace e soprattutto emozionante. Cominciamo. Jodie Comer (Villanelle in Killing Eve) Se quello di Villanelle è stato uno dei più chiacchierati personaggi delle serie tv il merito è della sua interprete, Jodie Comer, protagonista di un 2019 indimenticabile. I più attenti l'avranno già notata in My Mad Fat Diary, Thirteen, The White Princess o Doctor Foster, ma sono proprio i panni della psicopatica serial killer di Killing Eve ad averle dato la miglior chance di sfoderare un talento ... Leggi la notizia su optimaitalia

