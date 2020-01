Industria, 2020 caldo con 149 vertenze sul tavolo del Mise: 10 riguardano la Campania (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Il 2020 inizierà con un fardello pesante per il ministero dello Sviluppo economico. Invariato il numero dei tavoli di crisi, che sono 149, ancora sospese le vicende ex Ilva e Alitalia, nuove vertenze si aprono a livello regionale in tutto il Paese, per le quali viene invocato un intervento ministeriale. Nelle Marche, lo storico marchio di cucine Berloni, passato in mani taiwanesi, ha avviato la messa in liquidazione e 85 persone rischiano di rimanere senza lavoro; il liquidatore attenderà fino al 15 gennaio per ricevere le manifestazioni di interesse. In Veneto e al Friuli, il gruppo Safilo, noto brand di occhiali, ha presentato un nuovo piano Industriale quadriennale che prevede circa 700 esuberi dall’anno prossimo, nonché la chiusura totale dello stabilimento di Martignacco (Udine). In Piemonte la Alpitel, aziende operante nel settore tlc, ha avviato la procedura di ... Leggi la notizia su ildenaro

