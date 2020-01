Incidente di Roma, l’avvocato dei genitori di Camilla: “Sono passate col verde, ma il giallo non c’era” | VIDEO (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Gaia e Camilla, l’avvocato dei Romagnoli: “Sono passate con il verde, il giallo non esiste” VIDEO Un nuovo elemento arricchisce il drammatico caso di cronaca della morte di Gaia e Camilla, le due 16enni investite a Roma da Pietro Genovese. Il processo vedrà inevitabilmente una sfilza di perizie di parte pero provare a dimostrare come andarono le cose in quella tragica notte. Da una parte la difesa punta sul fatto che “Gaia e Camilla sono sbucate all’improvviso ed era impossibile evitarle”. Dall’altro i legali delle famiglie delle vittime che puntano sulla condotto dell’automobilista. In particolare l’avvocato della famiglia Romagnoli, Cesare Piraino, ha già depositato una carta per provare ad approfondire un aspetto che definisce “determinante sul profilo probatorio”. Si tratta di un accertamento tecnico disposto ... Leggi la notizia su tpi

stanzaselvaggia : Un’altra cosa che non tollero della narrazione dell’incidente di Ponte Milvio è il rimarcare che sia una faccenda d… - LuceverdeRadio : RT @LuceverdeRoma: ??#autostrade #incidente - A24 Roma-Teramo coda tra Raccordo Anulare e Settecamini > Teramo #luceverde #Lazio - LuceverdeRoma : ??#autostrade #incidente - A24 Roma-Teramo coda tra Raccordo Anulare e Settecamini > Teramo #luceverde #Lazio -