Incendio in uno zoo nella notte di Capodanno: almeno 30 scimmie morte. Lanterne cinesi o fuochi d’artificio possibili cause delle fiamme (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Strage di scimmie a Krefeld, in Germania, dove lo zoo è stato travolto da un Incendio nei primi minuti del 2020. almeno 30 animali sono morti tra le fiamme, fra cui soprattutto gorilla e scimmie, ma anche pipistrelli e uccelli. Secondo la polizia, la causa dell’Incendio potrebbero essere state delle Lanterne volanti, lanciate in cielo in occasione del Capodanno. Vari testimoni hanno raccontato di aver visto le ‘Lanterne cinesi’, fatte di carta e con piccole fiamme all’interno, volare a bassa quota sopra l’area dove erano rinchiusi gli animali, poco dopo mezzanotte, e poi di aver visto scatenarsi l’Incendio, ha raccontato il capo della polizia Gerd Hoppmann. Gli investigatori hanno poi ritrovato resti di Lanterne nello zoo, alcune con messaggi scritti a mano all’interno. Non si esclude però che possa esser stato anche qualche fuoco d’artificio a causare le ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

