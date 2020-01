In vigore la nuova prescrizione, esultano i 5stelle, infuriati Pd e Forza Italia (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Al via la nuova riforma. I 5stelle hanno stravolto il sistema giudiziario fermando i tempi per la prescrizione dopo il giudizio di primo grad. Esulta solo una parte della Maggioranza giallorossa. Il primo gennaio 2020 è una giornata da ricordare per la ‘parte gialla’ della Maggioranza giallorossa. Debutta infatti da oggi la nuova prescrizione fortemente … L'articolo In vigore la nuova prescrizione, esultano i 5stelle, infuriati Pd e Forza Italia proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

QuintilioC : RT @cocchi2a: @QuintilioC @DeSantis1948 Buon anno. Forse non hai capito bene: Davigo è d'accordo con la nuova legge in vigore da oggi #NoSa… -