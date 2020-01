Imat, intesa con Deutsche Bank per agevolazioni in favore dei marittimi campani (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Imat Italian Maritime Academy Technologies e Deutsche Bank hanno attivato una linea di finanziamento agevolato a favore dei marittimi per l’accesso ai corsi dell’Accademia. Lo strumento, concepito appositamente per supportare i percorsi di formazione dei lavoratori del mare, prevede la rateizzazione dei pagamenti fino a un massimo di 36 mesi. “L’approssimarsi della scadenza del primo quinquennio di certificazioni obbligatorie contemplate dalla Convenzione STCW renderà necessario per un grande numero di marittimi l’aggiornamento delle proprie competenze,” spiega Fabrizio Monticelli, Amministratore unico di Imat. “Come primo centro in Italia per numero di lavoratori del mare formati abbiamo sentito l’esigenza rendere più semplice e conveniente l’accessibilità economica alla nostra offerta educativa nel rispetto del suo elevato livello ... Leggi la notizia su ildenaro

