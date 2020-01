Il video di Salvini che sfotte il Papa (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Poco fa sulla sua pagina facebook Matteo Salvini ha pubblicato un video-parodia del Papa strattonato. Nel video pubblicato dal leader della Lega c’è la sua fidanzata Francesca Verdini che lo ferma tenendolo per la giacca e lui prima alza la mano come per colpirla e poi la carezza in viso ridendo con lei subito dopo. Il filmato è una parodia di quanto accaduto la sera del 31 dicembre, dopo la solenne celebrazione del Te Deum nella basilica vaticana, quando il Papa è andato in piazza San Pietro per ammirare il grande presepe donato dal Trentino. Il video di Salvini che sfotte il Papa Come di consueto, Bergoglio si è avvicinato ai fedeli per salutarli, ma mentre si allontanava, una donna lo ha afferrato per un braccio con decisione costringendolo a tornare indietro. Il gesto ha innervosito il Pontefice che ha reagito colpendo la mano della fedele per liberarsi dalla presa. ... Leggi la notizia su nextquotidiano

