Il Segreto anticipazioni: PRUDENCIO ricattato, ecco da chi (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Il ritorno improvviso a Puente Viejo di Pablo Armero (Oskar Redondo) sarà fonte di preoccupazione per PRUDENCIO Ortega (Josè Milan) nelle prossime puntate italiane della telenovela Il Segreto. Come abbiamo anticipato nei nostri post precedenti, il pericoloso usuraio si metterà nuovamente in contatto con PRUDENCIO quando Francisca Montenegro (Maria Bouzas) gli farà sapere che il ragazzo non gode più della sua protezione… Il Segreto, news: PRUDENCIO spaventato da Armero Eh sì: in base a quello che indicano le anticipazioni, tutto prenderà il via nel momento in cui Francisca chiederà ad Armero di presentarsi alla villa, luogo dove gli dirà che non deve più considerare PRUDENCIO come un suo pupillo, a causa della relazione che il giovane ha intrapreso con la giovane Lola (Lucia Margo). Ascoltate le parole della Montenegro, lo strozzino non avrà nessun tipo di remora nei riguardi ... Leggi la notizia su tvsoap

