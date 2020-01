Il Segreto anticipazioni, parla Donna Francisca: “Sono molto preoccupata” (Di mercoledì 1 gennaio 2020) anticipazioni Il Segreto, Maria Bouzas: “Francisca è preoccupata per Maria” Un grande incendio che distruggerà Puente Viejo chiuderà l’attuale stagione de Il Segreto. La serie spagnola riprenderà, poi, con un salto temporale e nuovi arrivi. Tanti protagonisti non faranno più parte del cast de Il Segreto. Donna Francisca ci sarà? Maria Bouzas, che interpreta Francisca Montenegro sin dalla prima puntata, intervistata dal mensile “Il Segreto”, ha parlato del suo personaggio. Nelle puntate attualmente in onda de Il Segreto, Maria, rimasta paralizzata dopo un’esplosione, lascia che sia solo Fernando a prendersi cura di lei. Come la prende Donna Francisca? Risponde l’attrice: “Malissimo. Francisca è preoccupatissima: ha costantemente paura che Fernando le faccia male, proprio come fece in passato. Alla Montenegro non piace per niente che lui ... Leggi la notizia su lanostratv

