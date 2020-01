Il ritorno di Pablo Daniel Osvaldo (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Il ritorno di Pablo Daniel Osvaldo Di lui ci ricordiamo soprattutto, in ordine sparso, i capelli lunghi e il look alla Johnny Depp, qualche colpo di testa di troppo, le tante relazioni amorose, la partecipazione a Ballando Con le Stelle, il litigio con Mauro Icardi e qualche rovesciata. Stiamo parlando di Pablo Daniel Osvaldo, attaccante argentino naturalizzato italiano classe 1986. LEGGI ANCHE: Al Manchester United scoppia il caso Pogba. La Juventus si sfrega le mani Osvaldo e una carriera movimentata Nel 2016 arrivò la notizia di un suo prematuro ritiro dall’attività agonistica. A trent’anni aveva deciso infatti di lasciare il calcio per la musica, sua grande passione, formando nello stesso anno il gruppo Barrio Viejo. Osvaldo è sempre stato un’eterna promessa, un calciatore di sicuro talento e fiuto per il gol mai esploso per davvero. Nella sua breve ... Leggi la notizia su termometropolitico

