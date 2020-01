Il Principe Harry con Archie nella prima foto del nuovo anno: “Che il 2020 vi porti serenità” (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Il nuovo anno è arrivato e, come di consueto, arrivano gli auguri della famiglia reale inglese anche sui social. E quale modo migliore, per il Principe Harry, se non quello di iniziare il 2020 con una foto che ritragga il più bel regalo fattogli dal 2019? Ed ecco, infatti, che il secondogenito di Lady D pubblica una foto con il suo piccolo Archie corredata da un corposo messaggio d’auguri. La prima foto del 2020 prima foto del 2020 per Archie, dalla cui nascita l’8 gennaio saranno passati ben otto mesi. Uno scatto tra padre e figlio, che li ritrae sorridenti e mostra il primogenito di Harry e Megan Markle che si sollazza tra le braccia paterne. Probabilmente la foto è stata scattata durante il periodo di permanenza in America della coppia che ha deciso di allontanarsi da Londra per le festività natalizie, scatenando il disappunto della Regina Elisabetta che li ha ... Leggi la notizia su forzazzurri

