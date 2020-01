Il Papa dedica le prime parole del 2020 alle donne: “La violenza è profanazione di Dio” (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Papa Francesco dedica la prima messa del 2020 alle donne “La violenza contro le donne è profanazione di Dio”. Lo ha detto Papa Francesco nell’omelia di questo primo giorno del 2020. Il pontefice dedica le sue prime parole dell’anno nuovo alla donna perché “senza la donna non c’è salvezza”, aggiunge durante la preghiera del primo gennaio. “Le donne sono fonti di vita. Eppure sono continuamente offese, picchiate, violentate, indotte a prostituirsi e a sopprimere la vita che portano in grembo. Ogni violenza inferta alla donna è una profanazione di Dio, nato da donna. Dal corpo di una donna è arrivata la salvezza per l’umanità: da come trattiamo il corpo della donna comprendiamo il nostro livello di umanità”, ha sottolineato Papa Francesco. “Quante volte il corpo della donna viene sacrificato sugli altari profani della ... Leggi la notizia su tpi

