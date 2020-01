Il discorso di Mattarella apprezzato dal mondo della politica. Salvini attacca: “Le mie parole scomode” (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Le reazioni del mondo della politica al discorso di fine anno del presidente Mattarella. Salvini: “Siamo pronti a prendere il Paese per mano”. ROMA – Le reazioni del mondo della politica al discorso di fine anno del presidente Mattarella. Le parole del Capo dello Stato sono state condivise da tutti i leader con il premier Conte che in un post su Facebook sottolinea: “Ha tracciato la rotta per lavorare tutti insieme per consegnare un Paese migliore ai nostri figli. E’ un compito impegnativo, ma è un compito alla nostra portata …. Il suo discorso ripone fiducia nell’Italia e nelle sue meravigliose energie“. Le reazioni del mondo politico Anche il segretario del Pd Zingaretti ha condiviso le parole del presidente Mattarella: “Il Capo dello Stato – scrive sui social il leader del Nazareno – ci ha ricordato che si ... Leggi la notizia su newsmondo

davidefaraone : “Quando perdiamo il diritto di essere differenti, perdiamo il privilegio di essere liberi”. Con questo splendido pe… - AnnaAscani : Sempre emozionante il discorso del Presidente #Mattarella. Le sue parole piene di fiducia nei giovani e il suo appe… - Agenzia_Ansa : #Mattarella: 'Aiutare Italia silenziosa a lavorare con spirito e atteggiamento di reciproca solidarietà. Politica a… -