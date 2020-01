Il dilemma politico dei Democratici rischia di provocare fratture (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Joe Biden, ex vicepresidente ed aspirante candidato democratico alle elezioni del 2020, ha rivelato, nel corso di un comizio tenutosi in New Hampshire, che sarebbe pronto, qualora ottenga le nomination presidenziale alle primarie, a scegliersi un vice repubblicano. Quella di Biden, in realtà, è al momento solo una suggestione dato che ha anche aggiunto di non riuscire ad inviduare un esponente repubblicano che potrebbe ricoprire questo ruolo. L’uomo politico aveva già affrontato, in passato, il tema della selezione di un eventuale vicepresidente ed aveva affermato di preferire una persona di un diverso genere sessuale e/o appartenente ad una delle minoranze del Paese come compagno di un possibile mandato presidenziale: tra queste le Senatrici Kamala Harris ed Elizabeth Warren. Una scelta difficile Sembra piuttosto improbabile che Joe Biden possa scegliersi un vicepresidente ... Leggi la notizia su it.insideover

dilemma politico Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : dilemma politico