Il Conservatorio brinda al nuovo anno con un concerto al San Vittorino – VIDEO (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoBenevento – Grande successo questa sera per il ‘Gran concerto di Capodanno’ andato in scena all’auditorium San Vittorino e organizzato dal Conservatorio Nicola Sala di Benevento. Un teatro gremito in ogni ordine di posti per brindare al 2020. La serata è stata aperta con la Symphonic Band dell’Istituzione di Alta Formazione con l’Inno nazionale. E’ stata poi la volta del “Valzer dei Fiori”,e proseguita con la stupende note di Ennio Morricone . E’ stata poi eseguita Alvamar Overture e quindi The Liberty Bell march. Spazio alla celebre alla Marcia di Radetzkye a Danubio Blu. L’orchestra è stata diretta da Vincenzo D’Arcangelo, docente al Conservatorio “Nicola Sala”. Presenti il presidente e direttore del Conservatorio, Antonio Verga e Giuseppe Ilario e ... Leggi la notizia su anteprima24

Conservatorio brinda Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Conservatorio brinda