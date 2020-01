Il Cielo Di Roma è il nuovo singolo di Aiello, una dichiarazione d’amore alla città eterna (intervista) (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Aiello inizia il nuovo anno in musica: Il Cielo Di Roma è il nuovo singolo disponibile in radio da oggi, 1° gennaio 2020. Il brano è estratto dall'album Ex Voto ed anticipa i concerti che Aiello terrà nel 2020 dopo le due date sold out dell'autunno 2019. Il Cielo Di Roma è un inno alla città eterna e racconta l'intimo legame di Aiello con la capitale, una città che ama sebbene non sia la sua città Natale. Intervista con Aiello In Ex Voto ci sono 8 canzoni, quanto è stato difficile sceglierle?Tantissimo! Avevo più di 30 brani e ne ho scelti 8. Non mi sono assentato neanche per fare la pipì durante le ore di produzione perché per me era importante seguire tutto in prima persona e dare tutto quello che da una vita aspettavo di dare.Come hai scelto le 8 canzoni da inserire nell’album?La cosa che ci ha colpito da subito, a me al mio team, è che tutti i brani scelti avessero una ... Leggi la notizia su optimaitalia

