Il boss del paranormal su DMAX: Daniele Bossari guida il viaggio nel soprannaturale (Di mercoledì 1 gennaio 2020) L'anno di DMAX si apre con una novità che coinvolgerà gli appassionati del soprannaturale e non solo. Da stasera, mercoledì 1° gennaio alle 21:25, Daniele bossari diventerà Il boss del paranormal. Programma che, come titolo insegna, andrà alla scoperta del mondo curioso per antonomasia: il paranormale.Nell'arco delle 8 puntate bossari guiderà lo spettatore in un viaggio misterioso che attraversa e indaga gli eventi paranormali che avvengono in tutto il mondo. Fenomeni inspiegabili catturati grazie a telecamere di sicurezza e smartphone, che oggi rendono disponibili testimonianze documentali, impossibili in passato. Proprio grazie alla tecnologia, che ha cambiato il modo di concepire e approcciarsi a questo tipo di eventi che superano la normale realtà, ogni giorno vengono caricati su internet migliaia di video che sembrano raccontare qualcosa di incredibile, che va al di là di ogni ... Leggi la notizia su blogo

petergomezblog : ‘Ndrangheta in Valle d’Aosta, parla il consigliere minacciato dai boss: “Dieci anni di denunce inascoltate, mi dava… - __nobodyshome_ : SVEGLIARSI CON KISS AND MAKE UP IN TV SOTTO UN SERVIZIO DEL BOSS DELLE CERIMONIE BUONGIORNISSIMO E BUON ANNOOOOOO - DanieleBaldu : Il Boss del Vaticano #BERGOGLIO -