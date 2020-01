«Il Boss del Paranormal», Daniele Bossari ricomincia da DMax (Di mercoledì 1 gennaio 2020) 1) Gli anni di Fuego2) FestivalbarDaniele Bossari3) L’incontro con Filippa4) Gli amici restano5) La famiglia6) Il baratro7) La crisi8) L’occasione giusta8) L’occasione giusta8) L’occasione giusta9) La rinascita10) L’amore ritrovato11) La vittoriaQuando vinse la seconda edizione del Grande Fratello Vip, Daniele Bossari vagheggiò un futuro sereno, dove il lavoro potesse coincidere con la passione. «Comincerò a registrare delle puntate zero di alcuni programmi. Vorrei riuscire a trasformare le più grandi passioni, la tecnologia, la spiritualità e la musica, in un format nuovo. Come ho fatto ai tempi con Mistero», ci disse, senza troppo svelare della tipologia di show alla quale, allora, andavano le sue speranze e sogni. Quell’insieme di sentimenti che, oggi, sembrano aver preso una forma propria. A due anni dalla finalissima del reality Mediaset, Bossari è riuscito ad assicurarsi la ... Leggi la notizia su vanityfair

