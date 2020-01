Il 2020 di Emma: “Anno faticoso ma mi basta aver potuto dire che ce l’ho fatta anche stavolta” (Di mercoledì 1 gennaio 2020) È con un post condiviso con i suoi 4 milioni di follower che Emma Marrone si è congedata dall’anno difficile che si è concluso ieri. Costretta a sottoporsi a un delicato intervento chirurgico a causa di un problema di salute scoperto poche settimane prima del lancio del suo ultimo album, Emma ha recuperato in fretta le forze, ha presentato il suo disco come da tabella di marcia ed è tornata in forma perfetta. Lo rivendica oggi, salutando il 2019 come un anno impegnativo che l’ha resa pronta ad affrontare nella migliore predisposizione di spirito il periodo che verrà. Il 2019 faticoso di Emma Marrone “Pensieri. Io non lo voglio un nuovo anno migliore. Non voglio bistrattare il 2019 facendo grandi inchini ad un 2020 che in fondo non so cosa mi riserverà. Quindi calma, un po’ meno” ha scritto la cantante nell’ultimo post del 2019 condiviso su Instagram: Io vorrei un anno nuovo ... Leggi la notizia su forzazzurri

