Il 2020 del nuovo Napoli, per dimenticare l’annus horribilis di Ancelotti (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Il 2020 del Napoli sarà l’anno da cui ripartire dopo un 2019 avaro di soddisfazioni. Ecco la missione di Gattuso Il 2019 di Carlo Ancelotti al Napoli doveva essere l’anno della svolta, quello che avrebbe realmente segnato la storia recente della società azzurra. Dopo dei primi mesi in cui si erano visti alti e bassi, completamente giustificati dal fatto che gli azzurri dovevano passare dalla mentalità sarriana a quella di Ancelotti, sinonimo di vittorie, con un gioco diverso, ci si aspettava di ottenere qualcosa e di porre le basi per un campionato, quello 2019-2020, da veri protagonisti. Fallimento totale Non è stato così. La prima parte dell’anno appena concluso è stata quella della delusione nelle coppe: con una Juventus che correva troppo veloce, ci si aspettavo che Carletto facesse fede al titolo del suo libro – “Preferisco la Coppa” -, ma in ... Leggi la notizia su calcionews24

