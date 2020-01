Il 2019 dei Musei Reali di Torino: 594.601 visitatori nell’anno di Leonardo (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Il 2019 dei Musei Reali di Torino si chiude con un incremento di pubblico del 6,5% rispetto al 2018, per un totale di 492.136 visitatori, a cui si aggiungono i 102.465 delle mostre del 2019, che fanno salire la percentuale a +15% rispetto all’anno precedente. Un dato che si rispecchia anche nell’attività dei canali ufficiali social dei Musei Reali, anch’essi in crescita; tra tutti spicca Instagram che registra +10.000 follower rispetto al 2018 (26.130 fan complessivi), ma sono in costante aumento anche Facebook (36.431 like sulla pagina) e Twitter (12.115 follower). L’anno appena trascorso ha visto il succedersi di mostre, insieme a numerose novità e riconoscimenti. Primo fra tutti, l’European Heritage Award/Premio Europa Nostra 2019, ricevuto a Parigi per i lavori di recupero della Cappella di Guarino Guarini nella categoria Conservazione. Il premio è indetto dalla Commissione ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

fattoquotidiano : Regione Sardegna, la giunta Solinas destina 17 milioni di euro alle scuole materne private: oltre la metà dei fondi… - RobertoBurioni : Bilancio 2019: la salute mia e dei miei cari, più che sufficiente. Per il 2020 non chiedo altro. - emergenzavvf : 777.375 interventi dei #vigilidelfuoco nel 2019 (oltre 2.000 al giorno di media), mentre furono 755.379 nel 2018. L… -