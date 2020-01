Huawei Mate 30 e Mate 30 Pro si aggiorna con due importantissimi fix (Di mercoledì 1 gennaio 2020) L'anno nuovo si è aperto nel migliore dei modi per i possessori di Huawei Mate 30 e Huawei Mate 30 Pro perché c'è un nuovo aggiornamento di sistema, con numero di versione 10.0.0.182, in roll out da qualche ora per i loro smartphone. L'articolo Huawei Mate 30 e Mate 30 Pro si aggiorna con due importantissimi fix proviene da TuttoAndroid. Leggi la notizia su tuttoandroid

