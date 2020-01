Hockey ghiaccio, EBEL 2020: Bolzano beffa la capolista Salisburgo agli shoot-out (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Capodanno dolce per Bolzano nel campionato di EBEL, massima competizione di Hockey su ghiaccio in Austria. Dopo la cocente battuta d’arresto in casa del Dornbirn ultimo in classifica, i Foxes si riscattano superando al Palaonda la capolista Salisburgo agli shoot-out in seguito all’1-1 dei tempi regolamentari. Con questo successo riparte anche la corsa degli italiani alla Top Five, con il quinto posto occupato dal Linz distante appena un punto. CRONACA DELLA PARTITA I padroni di casa partono subito forte, spinti dal pubblico amico, e sbloccano l’incontro al minuto 03:12 grazie alla rete dell’azzurro Ivan Deluca, su assist del canadese Stefano Giliati. Nel secondo periodo di gioco Bolzano si difende bene dagli attacchi salisburghesi, ma non riesce a pungere di rimessa in modo da mettere in ghiaccio i tre punti. Gli ospiti pareggiano quindi i conti al 4′ ... Leggi la notizia su oasport

