His Dark Materials: il fantasy drama HBO da stasera su Sky! (Di mercoledì 1 gennaio 2020) His Dark Material è un epico fantasy drama ambientato in un mondo magico e steampunk: ecco una clip della serie da stasera su Sky! Arriva stasera su Sky e NOW TV His Dark Materials - Queste oscure materie, il fantasy drama a firma HBO/BBC tratto dall'amatissima trilogia best seller omonima di Philip Pullman, edita in Italia da Salani (che per l'occasione da dicembre porterà sugli scaffali un'edizione tie-in del primo romanzo della trilogia, La Bussola d'Oro, seguita nei mesi successivi degli altri due). Fra creature parlanti, polveri magiche da un altro mondo e affascinanti riferimenti steampunk, su Sky Atlantic sarà un inizio del nuovo anno a tinte marcatamente fantasy. A sceneggiare tutti gli otto episodi della prima stagione della serie - la seconda è ... Leggi la notizia su movieplayer

zazoomnews : His Dark Materials – Queste Oscure Materie: su Sky Atlantic la serie fantasy tratta dalla trilogia di Philip Pullma… - GQitalia : Per gli appassionati delle serie tv fantasy, il 2020 non potrebbe cominciare in modo migliore - RollingStoneita : Vi servirà un sacco di immaginazione per appassionarvi davvero a #HisDarkMaterials , la serie basata sulla trilogia… -