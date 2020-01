Gli Usa stanno perdendo terreno in Iraq (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Una nuova ondata di proteste sta scuotendo l’Iraq. Non si tratta, però, delle manifestazioni antigovernative che da mesi occupano le strade del Paese. Al grido di “A morte l’America“, centinaia di manifestanti si sono scagliati contro l’ambasciata Usa a Baghdad, in un estremo gesto di protesta contro l'”ingerenza americana” nel Paese. Gli Usa colpiscono l’Iraq Il motivo dell’assalto è il recente raid americano in territorio iracheno. Domenica scorsa (29 dicembre), alcuni F-15 americani hanno attaccato tre basi – una in Iraq e due in Siria – appartenenti alle Kataib Hezbollah – un gruppo paramilitare iracheno sciita sostenuto dall’Iran e addestrato da Hezbollah -, uccidendo 25 combattenti e ferendone altri 55. Il casus belli, tale da provocare l’intervento dei bombardieri, è stata l’uccisione di un ... Leggi la notizia su it.insideover

