Gli auguri di Harry e Meghan per il nuovo anno arrivano con una foto di Baby Archie (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Harry e Meghan amano distinguersi e trovare sempre il modo di lasciare il segno. Lo hanno fatto con gli auguri di Natale, e la cartolina di Baby Archie che ha fatto il giro del mondo, e lo hanno fatto anche con gli auguri di Capodanno. Per dare il benvenuto al 2020 hanno scelto infatti una bellissima foto che ritrae Harry in compagnia del piccolo Archie. Una immagine bellissima! Inoltre i duchi del Sussex sui social, hanno pubblicato un video che ripercorre tutto il loro 2019 per dare poi il benvenuto al nuovo anno. Harry E Meghan Danno IL BENVENUTO AL 2020 CON IL PICCOLO Archie Il messaggio di Harry e Meghan per il nuovo anno: “auguriamo a tutti un felice anno nuovo e ringraziandovi per il vostro continuo supporto! Abbiamo adorato incontrare così tanti di voi da tutto il mondo e non vediamo l’ora di incontrarne molti altri l’anno prossimo. Speriamo che il 2020 ... Leggi la notizia su ultimenotizieflash

