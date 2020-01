Giornata mondiale della pace, appena due mesi fa l’ultimo attentato ai nostri militari. Per il sindacato sono ‘missioni di guerra’ (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Il nuovo anno inizia, per volere dei pontefici – a partire da san Paolo VI – , con la “Giornata mondiale della pace”, di cui celebriamo nel 2020 la 53esima ricorrenza. Il mio pensiero va naturalmente ai cinque militari italiani feriti a novembre in un attentato in Iraq rivendicato dall’Isis. Almeno tre erano gravi e a uno di loro è stata amputata una gamba. Adesso mi chiedo quali conseguenze fisiche e psicologiche abbiano subito quei ragazzi e quali danni patiranno per sempre. Mi domando poi in che modo lo Stato li aiuterà, anche sul piano economico. Penso alle loro famiglie e alle difficoltà che dovranno affrontare. Quel tragico evento avrebbe potuto stimolare un serio dibattito pubblico sul tema della sostenibilità costituzionale delle cosiddette “missioni di pace”. Luca Marco Comellini, segretario generale del “sindacato dei militari”, non ha dubbi: bisogna chiamarle con ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

